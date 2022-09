Kodi: è legale? Tutto quello che c'è da sapere

Se bazzichi nel mondo dell’online streaming, avrai sicuramente già sentito parlare di Kodi. Si tratta di un software open source gratuito sviluppato nei primi anni 2000, inizialmente noto come XBMC (Xbox Media Center), che permette di gestire i file multimediali inclusi film, programmi, musica e fotografie. Ciò che lo distingue, però, sono i suoi componenti aggiuntivi che permettono agli sviluppatori di terze parti di creare add-on per portare sul software ulteriori servizi online come widget, temi, radio, download e naturalmente servizi di streaming video. Molti si sono chiesti: ma utilizzare Kodi, quindi, è legale? La risposta è sì. E no.

Kodi è illegale?

Andiamo con ordine. Kodi, come software di per sé, è assolutamente legale e anche gratuito. Tuttavia, alcuni add-on aggiuntivi sono utilizzati per riprodurre e trasmettere illegalmente contenuti protetti da copyright. Sebbene Kodi si sia schierato apertamente contro la pirateria, iniziando a tenere d’occhio sia i contenuti aggiuntivi di terze parti che gli utenti che li utilizzano, anche se coloro che non hanno niente a che fare con l’illegalità. Questo è certamente un punto a sfavore, perché se da un lato la piattaforma vuole combattere la pirateria, dall’altro chi la utilizza potrebbe sentirsi costantemente sorvegliato, anche se utilizza Kodi in maniera assolutamente legale.

Inoltre, non è escluso che tra i moltissimi componenti aggiuntivi sviluppati da terze parti si possano nascondere pericolosi malware. Ma le cattive notizie non finiscono qui: gli add-ons di Kodi mostrano infatti pubblicamente il tuo indirizzo IP e il rischio che malviventi possano utilizzarlo per identificarti ed esporre le tue informazioni personali diventa davvero concreto. Fortunatamente, puoi prevenire qualsiasi rischio e utilizzare Kodi in tutta sicurezza semplicemente collegandoti a un servizio VPN in grado non solo di tenere a bada le minacce digitali ma anche di visualizzare streaming in completa sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.