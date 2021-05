Kotler: la Bibbia del marketing 4.0 a prezzo folle

Solo oggi, solo per poche ore ancora, la Bibbia del del marketing 4.0 può essere acquistata per 1,99 euro. Si tratta di un prezzo “shock” perché solo fino a poche ore fa medesimo volume era disponibile al prezzo fisso di 22,99 euro. Appassionati, curiosi, professionisti ed esperti non potranno fare a meno di metterlo nella propria biblioteca digitale: si tratta di “Marketing 4.0” di Philip Kotler, nome che da solo spiega il valore del volume edito Hoepli.

Marketing 4.0

In questo nuovo e attesissimo progetto Philip Kotler, il padre del marketing moderno, presenta metodi di efficacia concreta con cui guidare il cliente nelle varie tappe del suo viaggio. Il cammino tradizionale che conduce all'acquisto (aware, appeal, ask, act) viene arricchito con una quinta componente, l'advocacy: perché le opinioni dei nostri amici e familiari influenzano profondamente le decisioni d'acquisto. Scopriamo così come si esercita quell'influenza, in che modo possiamo indirizzarla e quali strategie impiegare per sfruttare al massimo la personalizzazione delle esperienze attraverso metriche efficaci e best practice innovative.

Il volume è in offerta speciale soltanto in formato Kindle. Quel che il volume si propone è introdurre gli archetipi del marketing dei giorni nostri, ma soprattutto di plasmare una vera nuova forma mentis: “Trasformare radicalmente il modo in cui pensiamo può sembrare impossibile, ma grazie a Marketing 4.0 potrete iniziare subito a riscuotere successo nel parametro che ancor oggi resta il più importante: l'opinione che il cliente si fa di voi“. Tutto ciò, solo per oggi, con l'incredibile lancio da 1,99 euro.