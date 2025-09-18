 Krups Piccolo Xs: la macchina per caffè espresso a soli 50€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Krups Piccolo Xs: la macchina per caffè espresso a soli 50€

Krups Piccolo Xs è la macchina per caffè espresso perfetta: compatta, potente ed economica, oggi è tua a soli 50€ in offerta solo su eBay.
Krups Piccolo Xs: la macchina per caffè espresso a soli 50€
Tecnologia Casa e Domotica
Krups Piccolo Xs è la macchina per caffè espresso perfetta: compatta, potente ed economica, oggi è tua a soli 50€ in offerta solo su eBay.

Krups Piccolo Xs è la macchina per caffè espresso ideale. Grazie alle sue dimensioni compatte la posizioni dove vuoi ed è subito pronta all’uso. Inoltre, è semplicissima da usare con le Capsule Nescafè Dolce Gusto che offrono tantissime tipologie di caffè e bevande. Infine, è super economica. Acquistala adesso a soli 50 euro, invece di 79,99 euro! La trovi in offerta speciale solo su eBay.

Ordina la Krups Piccolo Xs

Si tratta di un’ottima promozione che sta però andando a ruba. Quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi acquistarne almeno una. Si tratta della soluzione perfetta per casa tua ed è anche una soluzione regalo incredibile. Potrai rendere felice la persona che ami. Regalati il meglio e goditi tutte le bevande che vuoi in pochi secondi grazie a questa macchina eccezionale e potente.

La consegna gratuita è inclusa nel tuo ordine che puoi decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero. Si tratta di un’occasione imperdibile che ottieni semplicemente approfittando dell’offerta disponibile su eBay che gode anche del Servizio eBay Premium e della Garanzia Cliente eBay.

Krups Piccolo Xs: la macchina per caffè espresso compatta, ma potente

Con la Krups Piccolo Xs ti assicuri una macchina per caffè compatta, ma potente. Infatti, monta una pompa da 15 bar che assicura un espresso sempre cremoso e caldo. Il tuo acquisto non solo gode di una promozione speciale, ma anche della garanzia 24 mesi. Cosa aspetti? Mettila in carrello adesso a soli 50 euro su eBay.

Il sistema ad alta pressione permette di estrarre tutti gli aromi e ottenere un caffè con crema densa e vellutata. La tecnologia manuale ti permette di inserire la capsula scelta in totale semplicità e con un movimento della leva prepari la bevanda perfetta che preferisci, scegliendo tra oltre 30 creazioni di caffè di grande qualità. Ecco le specifiche tecniche:

  • Colore: Bianco/Rosso
  • Peso: 2 kg
  • Dimensioni (A x L x P): 27.6 x 13.6 x 26.6 cm
  • Voltaggio: 220 – 240 V
  • Frequenza: 50 – 60 Hz
  • Potenza: 1340 – 1600 Watt
  • Pressione: 15 bar
  • Personalizzazione della quantità: Sì
  • Bevande calde e fredde: Sì
  • Capacità serbatoio acqua: 0.8 l
  • Serbatoio dell’acqua amovibile: Sì
  • Arresto automatico bevanda: No
  • Sistema latte: Capsule

Krups Piccolo Xs Macchina per Caffè Espresso 15 Bar Capsule Nescafe Dolce Gusto

Ordina la Krups Piccolo Xs

Non perdere tempo, sta andando a ruba. Aggiungila al tuo carrello e conferma l’ordine a soli 50 euro, invece di 79,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Recensione Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone: autonomia e potenza in un unico robot

Recensione Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone: autonomia e potenza in un unico robot
4 Lampadine Intelligenti, compatibili con Alexa, a soli 14€ su Amazon

4 Lampadine Intelligenti, compatibili con Alexa, a soli 14€ su Amazon
Aspirapolvere Dyson V12 Origin: prezzo da URLO su eBay

Aspirapolvere Dyson V12 Origin: prezzo da URLO su eBay
Casa pulita con Xiaomi Robot Vacuum E5: è al MINIMO STORICO

Casa pulita con Xiaomi Robot Vacuum E5: è al MINIMO STORICO
Recensione Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone: autonomia e potenza in un unico robot

Recensione Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone: autonomia e potenza in un unico robot
4 Lampadine Intelligenti, compatibili con Alexa, a soli 14€ su Amazon

4 Lampadine Intelligenti, compatibili con Alexa, a soli 14€ su Amazon
Aspirapolvere Dyson V12 Origin: prezzo da URLO su eBay

Aspirapolvere Dyson V12 Origin: prezzo da URLO su eBay
Casa pulita con Xiaomi Robot Vacuum E5: è al MINIMO STORICO

Casa pulita con Xiaomi Robot Vacuum E5: è al MINIMO STORICO
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 set 2025
Link copiato negli appunti