La Bilancia digitale di Amazon costa solo 12€ grazie al Black Friday!

La bilancia digitale da cucina di Amazon Basics si presenta come un compagno indispensabile per gli appassionati di cucina e non solo, offrendo una combinazione di precisione e facilità d’uso che la rendono perfetta per pesare con accuratezza qualsiasi alimento o ingrediente durante la preparazione dei tuoi piatti preferiti.

Il suo ampio display LCD, capace di visualizzare il peso in once, grammi, libbre o chilogrammi, è un elemento chiave per ottenere risultati precisi e non sbagliare. Con una capacità massima di 5.000 g e una pesata minima di 2 g, la bilancia offre la flessibilità necessaria per affrontare una vasta gamma di esigenze culinarie.

Il design della bilancia è un connubio di eleganza e compattezza. La sua ampia superficie consente di pesare senza sforzo anche gli alimenti più ingombranti, mentre le dimensioni ridotte la rendono comoda da riporre quando non è in uso.

Alimentata da due pile AAA incluse, la bilancia digitale da cucina Amazon Basics è pronta all’uso con un semplice tocco. Si accende automaticamente quando un oggetto viene posizionato sul piano, garantendo un avvio rapido e senza intoppi. Per preservare l’energia, si spegne automaticamente dopo 2 minuti di inutilizzo, assicurando una gestione efficiente delle batterie.