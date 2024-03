La cassa Bluetooth di Sony CROLLA grazie allo SCONTO del 55%!

Con il prodotto in offerta che ti presenteremo sarai pronto a far festa ovunque. Sony SRS-XE300 è uno speaker Bluetooth dotato di una potenza invidiabile, una batteria longeva e in grado di resistere a tutti gli agenti atmosferici. Il suo prezzo, in origine, si attesterebbe sui 199,00€ ma, grazie a questo ribasso, potrai far tua la cassa a soli 89,00€! Scopriamo tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche della cassa Sony

Con una batteria che garantisce fino a 24 ore di riproduzione continua, potrai festeggiare fino a notte fonda senza preoccuparti di interruzioni. L’autonomia è ulteriormente ottimizzata dalla funzione Ambient Noise Sensing che regola automaticamente il volume in base all’ambiente circostante.

Grazie al suo diffusore a forma lineare, il suono viene distribuito uniformemente in tutte le direzioni, creando un’esperienza audio coinvolgente per tutti gli ascoltatori. Potrai infatti posizionare lo speaker sia in verticale che in orizzontale per ottenere la migliore diffusione sonora in base all’ambiente circostante, assicurando una qualità audio ottimale ovunque tu decida di usarlo.

Non manca la funzione Party Connect, grazie alla quale potrai collegare fino a 100 speaker wireless compatibili per creare un’atmosfera festosa e indimenticabile. Inoltre, associando due speaker in modalità Stereo Pair, potrai avere un suono stereo ancora più potente e coinvolgente. La ricarica rapida avviene tramite cavo USB Type-C e assicura che lo speaker sia sempre pronto all’uso, mentre la funzione Fast Pair semplifica la connessione al tuo dispositivo Android con un solo tocco.

Porta la tua musica sempre con te con la cassa Bluetooth Sony SRS-XE300. Pagala ora 89,00€ grazie al corposo sconto del 55%!