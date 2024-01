La Cassa Bluetooth di Xiaomi è potentissima e costa solo 40€!

La cassa Xiaomi si distingue per la presenza di due driver da 8 W, capaci di regalare un suono davvero corposo. La resa sonora si caratterizza per bassi profondi e definiti, accompagnati da alti nitidi e chiari. Per una maggiore versatilità, la cassa offre due modalità audio: i “bassi profondi” ideali per una musica dal ritmo incisivo, e la modalità “normale” che predilige un ascolto più bilanciato.

Con una batteria da 2600 mAh, la cassa Xiaomi garantisce fino a 13 ore di riproduzione, permettendoti di goderti la tua musica preferita per l’intera giornata senza preoccuparti di esaurire la carica.

Questo speaker presenta un grado di impermeabilità IPX7, conferendole una resistenza alla pioggia e agli spruzzi d’acqua. Questa caratteristica la rende adatta anche per l’uso in spiaggia o in piscina, senza timore di danni.

Leggera e compatta, con dimensioni di soli 213 x 74 x 74 mm, la cassa Xiaomi è facile da trasportare in borsa o nello zaino. La presenza di una pratica fascetta a strappo consente di fissarla con facilità a un portapacchi o a un albero, offrendo ulteriori opzioni di utilizzo in diverse situazioni. In questo modo, la cassa Xiaomi si rivela non solo un dispositivo audio di qualità, ma anche un compagno di viaggio sempre pronto a seguirti.