 La Champions League torna su Prime Video: vivi Ajax-Inter in esclusiva a prezzo esclusivo
Prime Video è l’universo dell’intrattenimento: film, serie e la Champions League in esclusiva. Non perdere Ajax vs Inter e vivi lo spettacolo dal divano!
Immagina di avere tutto quello che ami a portata di clic: film di ultima uscita, serie originali che fanno parlare il mondo e persino lo sport più emozionante. Con Prime Video non è più un sogno, ma realtà. Un servizio che trasforma ogni sera in un’esperienza unica, con contenuti per tutti i gusti e in qualsiasi momento.

Prime Video non è solo una piattaforma di streaming: è un vero e proprio universo di intrattenimento. Puoi passare dalle commedie romantiche alle saghe fantasy, dai documentari alle serie cult, senza dimenticare le produzioni originali che hanno conquistato premi e spettatori in tutto il globo. Il bello? Puoi guardare tutto dove vuoi, sul tuo TV, tablet o smartphone, con la comodità del download offline.

Prime Video: il divertimento che non si ferma mai

Ma la vera scarica di adrenalina arriva con lo sport.  La Champions League torna su Prime Video, e questo significa una cosa sola: emozioni a non finire. L’attesa è finita e gli appassionati possono già segnare la data sul calendario per una sfida che promette scintille: Ajax vs Inter. Un match imperdibile che potrai vivere in esclusiva con Prime Video, comodamente dal divano di casa, ma con la stessa intensità dello stadio.

E mentre ti godi la grande notte europea, sai che il resto del catalogo è sempre lì, pronto a sorprenderti. Dai thriller mozzafiato alle commedie leggere, passando per i blockbuster da guardare in famiglia: ogni volta che apri Prime Video trovi qualcosa che ti entusiasma. Con Prime Video, l’intrattenimento non è mai banale: è sempre un mix di emozione, qualità e novità.

Pubblicato il 16 set 2025

Roberta Bonori
16 set 2025
