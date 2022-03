La Corsair K55 RGB a questo prezzo è semplicemente regalata

Non accontentarti dei prodotti economici per la tua nuova tastiera da gaming e punta al massimo in ogni partita con la Corsair K55 RGB. Una tastiera da gaming entry-level, ma dalle potenzialità incredibili rapportate al suo costo che oggi tocca il suo minimo storico a soli 40 euro su Amazon.

Tastiera da gaming Corsair K55: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista estetico la tastiera è piuttosto minimale che riporta in alto a destra i tradizionali LED di stato, a cui si aggiunge un quarto LED che indica il blocco del tasto Windows. La tastiera è full-size ed offre un layout completamente in italiano che offre anche il tastierino numerico. Non mancano i tasti multimediali dedicati che consentono di gestire tracce, video e volume al volo senza interrompere l’azione di gioco. Sul lato sinistro, invece, sono presenti 6 tasti macro dedicati a cui assegnare funzioni speciali o l’avvio dei software. Come di consueto è possibile mappare l’intera dotazione di tasti così da adattare la tastiera ad ogni singolo titolo o software per la produzione di contenuti. Decisamente comodo il poggiapolsi completamente staccabile così come i tasti estremamente silenziosi per giocare o lavorare senza alcuna distrazione.

Si tratta chiaramente di una tastiera a membrana che, in questo caso, presenta un vantaggio decisamente interessante. La K55 ha ottenuto la certificazione IP42 per resistere a polvere e liquidi. In questo modo non dovrai preoccuparti di pulirla costantemente o di rovesciarci sopra le tue bevande preferite. Tuttavia, non manca la retroilluminazione RGB a 3 zone gestibile direttamente dal software iCUE. Preinstallati sulla tastiera ci sono ben 8 effetti ai quali potrai accedere da qualsiasi computer senza la necessità del software dedicato. Nel complesso un’ottima tastiera per qualsiasi utilizzo, estremamente confortevole e silenziosa per scrivere o giocare anche nelle ore più tarde.

Grazie ad uno sconto del 38%, la Corsair K55 è disponibile su Amazon a soli 39,99 euro per un risparmio di ben 25 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.