La favorita del re: dove guardare la miniserie in streaming

La favorita del re è un’interessante miniserie in quattro episodi con Isabelle Adijani che interpreta Diana di Poitiers, nobildonna amante di Enrico II nella Francia del 500. Si tratta, quindi, di una serie in costume che unisce sentimento, dramma e azione, in un contesto storico sempre molto affascinante.

Per guardare in streaming La favorita del re è possibile affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Entertainment che consente l’accesso ai canali di intrattenimento Sky oltre che alle serie TV e agli show da guardare on demand.

NOW è disponibile a partire da 6,99 euro al mese ma è possibile aggiungere anche il Pass Cinema, per includere nella sottoscrizione tutti i contenuti di Sky Cinema, con un costo complessivo del bundle che parte da 9,99 euro al mese. Per accedere alle offerte di NOW basta seguire il link qui di sotto.

La favorita del re è in streaming su NOW: ecco le offerte

Per guardare La favorita del re in streaming su NOW è possibile scegliere tra una di queste offerte:

Entertainment al costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure al costo di 8,99 euro al mese

al costo di oppure al costo di Entertainment + Cinema al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure al costo di 11,99 euro al mese

al costo di oppure al costo di Entertainment + Cinema + Opzione Premium al costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure al costo di 14,99 euro al mese

Ricordiamo che con l’opzione Premium è possibile sbloccare le 2 visioni in contemporanea oltre che eliminare la pubblicità dai contenuti on demand.

Per accedere subito alle offerte di NOW basta collegarsi al sito ufficiale della piattaforma di streaming di Sky, utilizzando il link qui di sotto. Una volta attivato il Pass desiderato, l’accesso ai contenuti disponibili sarà immediato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.