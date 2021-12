La fibra di Vodafone cresce: come verificare la copertura

Le offerte di fibra sono indubbiamente tra le più richieste dagli utenti e le più pubblicizzate dalle compagnie telefoniche, ma purtroppo ancora non tutta Italia può goderne a pieno. Vodafone sta lavorando per ampliare la propria rete in più zone possibili, perciò oggi andremo a vedere in che modo rimanere sempre aggiornati sugli sviluppi di tale espansione. In più, qualora risultaste coperti, potrete anche approfittare dell'ottima promozione online che offre Internet Unlimited in fibra più chiamate illimitate a soli 24,90 euro al mese anziché 29,90 euro al mese. Scopriamone insieme i dettagli.

Come verificare la copertura della fibra Vodafone

lo strumento per verificare la copertura della fibra viene messo subito in risalto da Vodafone, soprattutto nella pagina dedicata alla promozione esclusiva online che offre Internet Unlimited in fibra più chiamate illimitate a soli 24,90 euro al mese.

Tutto quello che bisognerà fare sarà infatti cliccare sul pulsante rosso “Verifica la copertura” e inserire la propria via compresa di numero civico. Dopo averlo fatto, automaticamente apparirà la rete più veloce disponibile, evidenziata dall'icona dedicata. La tecnologia in fibra avrà un cerchio verde, mentre quella misto rame (o FWA) lo avrà giallo. In più, subito in basso, verranno illustrate anche le migliori offerte attualmente disponibili in catalogo per quella specifica tipologia di rete.

Cosa offre la promo a 24,90 euro al mese

Iniziamo col dire che la promo online potrà essere richiesta soltanto nel caso in cui la copertura sia effettivamente quella in fibra completa e quindi con il cerchio verde. Questa includerà internet illimitato fino a 2.5 Gigabit al secondo, il modem di Vodafone e chiamate illimitate da telefono fisso. La spedizione del modem sarà completamente gratuita, così come anche i costi di attivazione.

Tale offerta non prevede alcuni tipo di vincolo, in quanto, restituendo il modem Vodafone Station, si potrà disdire senza costi aggiuntivi. Qualora si volessero ricevere però maggiori informazioni riguardo l'offerta, prima di attivarla, si potrà richiedere una chiamata gratuita da un operatore, il quale si preoccuperà di togliere ogni dubbio. La promozione potrà poi essere attivata online per ricevere lo sconto esclusivo. L'offerta è valida però fino al 26 dicembre 2021. Oltre quella data il prezzo di tornerà a 29,90 euro al mese.