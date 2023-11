La Friggitrice ad Aria Moulinex è in OFFERTA LAMPO su Amazon!

La Friggitrice ad Aria Moulinex si presenta come un elettrodomestico innovativo che consente di friggere in modo sano e versatile. Coniugando due funzioni in un unico dispositivo, la Friggitrice ad Aria Moulinex agisce sia come una friggitrice ad aria che come una griglia. La versatilità di questo elettrodomestico lo rende perfetto per una vasta gamma di preparazioni alimentari, offrendo opzioni sia per la frittura che per la grigliatura.

La tecnologia Extra Crisp di Moulinex è in grado di produrre fritti dorati e croccanti con un utilizzo minimo o addirittura senza l’uso di olio. Questo non solo contribuisce a ridurre l’apporto di grassi e calorie, ma mantiene intatto il gusto autentico dei cibi.

Garantendo una cottura rapida e uniforme, la friggitrice è due volte più veloce rispetto a un forno tradizionale, garantendo al contempo un consumo energetico ridotto. La sua capienza di 4,5 litri la rende adatta alle esigenze di famiglie e gruppi di amici, mentre la facilità di pulizia è garantita dai componenti lavabili in lavastoviglie.

Il timer con una durata di 60 minuti e il controllo preciso della temperatura, regolabile da 80°C a 200°C, consentono di ottenere risultati culinari impeccabili. Inoltre, un ulteriore vantaggio nell’acquisto della Friggitrice ad Aria Moulinex nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2023 è l’offerta speciale di un anno di abbonamento gratuito alla rivista di GialloZafferano.

Non farti scappare questa succulenta offerta. Fai tua la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill 2-in-1 al prezzo bomba di soli 99,99€ invece di 139,99€!