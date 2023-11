La Friggitrice ad Aria Xiaomi CROLLA del -46% su Amazon!

Xiaomi è uno dei brand migliori per quanto riguarda gli elettrodomestici, sia per il design che per le funzionalità. E la sua Xiaomi Mi Smart Air Fryer, una friggitrice ad aria Smart da 3.5L, è scontata del 46% su Amazon, arrivando a costare solo 64,99€ invece dei classici 119,99€.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: tutte le caratteristiche della friggitrice ad aria

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer è una friggitrice ad aria smart che ti consente di cucinare in modo sano e gustoso, eliminando l’uso di olio o grassi superflui. Sfruttando un sistema avanzato di circolazione ad alta velocità del calore, questa friggitrice assicura una cottura uniforme, con uno strato esterno croccante e un interno morbido. Questa tecnologia consente di preparare piatti deliziosi, come patatine fritte, pollo e pesce, con una percentuale di grassi ridotta fino al 70% rispetto alla frittura tradizionale.

Dotata di una gamma di temperature regolabili, che vanno da 40 a 200 gradi Celsius, la Xiaomi Mi Smart Air Fryer si presta a una vasta varietà di preparazioni, che vanno dalla frittura all’essiccazione e alla fermentazione di cibi.

Particolarmente apprezzabile è la funzione di scongelamento, ideale per preparare pasti in modo rapido. La funzione di essiccazione consente la realizzazione di snack salutari, come frutta secca e carne essiccata, mentre quella di fermentazione facilita la produzione di yogurt e altri alimenti fermentati.

Con una potenza di riscaldamento di 1500 W, la friggitrice si riscalda rapidamente, riducendo i tempi di cottura e offrendo la praticità di pasti veloci e gustosi.

Il rivestimento antiaderente a doppio strato semplifica notevolmente le operazioni di pulizia. Rimuovendo il cestello e il vassoio di raccolta dei liquidi, è possibile lavarli comodamente a mano o in lavastoviglie.

Approfitta dello sconto Amazon per fare tua la friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer a soli 64,99€ invece dei classici 119,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.