La Friggitrice ad Aria Xiaomi CROLLA di prezzo grazie al COUPON ESCLUSIVO

Xiaomi è sicuramente uno dei marchi migliori se pensiamo all’elettronica di consumo e agli elettrodomestici. La friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer è in questo momento in forte sconto su eBay per via del codice “CASA24”. Grazie a quest’ultimo potrai infatti pagare l’ottima friggitrice solo 80,99€!

Tutte le caratteristiche di Xiaomi Mi Smart Air Fryer

Uno dei punti forti di questa friggitrice ad aria è la sua capacità di cucinare sfruttando un sistema di circolazione dell’aria calda a 360 gradi, con gli alimenti che vengono cotti in modo uniforme e croccante, eliminando la necessità di utilizzare olio o altri grassi aggiuntivi. Una scelta ideale per chi cerca un’opzione alimentare più sana senza sacrificare il gusto.

La generosa capacità della Xiaomi Mi Smart Air Fryer, pari a 6 litri, la rende perfetta per soddisfare le esigenze delle famiglie numerose o di coloro che amano organizzare cene e pranzi con amici. Ma le sue qualità non si fermano qui: il design innovativo della friggitrice include una capacità regolabile che consente di passare facilmente da 6 a 3 litri semplicemente regolando l’altezza dell’inserto. Questo non solo offre la possibilità di cuocere quantità maggiori di cibo, ma garantisce anche risultati più croccanti.

La precisione nella cottura è garantita grazie al sensore di temperatura NTC integrato, che permette di controllare il calore in modo accurato, assicurando risultati uniformi e ottimali. Inoltre, l’ampio intervallo di temperatura, da 40 a 200 gradi Celsius, consente di preparare una vasta gamma di piatti, dai più delicati ai più complessi.

Il pannello di controllo interattivo aggiunge un tocco di praticità all’esperienza culinaria, consentendo di selezionare facilmente le funzioni desiderate. Con 6 modalità preimpostate e la possibilità di impostare manualmente temperatura e tempo, l’utente ha il controllo completo sulla preparazione del cibo. La funzione di promemoria di muovere il cibo, inoltre, assicura che quest’ultimo venga mescolato durante la cottura, garantendo risultati uniformi.

Con la friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer la tua cucina sarà migliore sotto tutti i punti di vista. Pagala solo 80,99€ grazie al coupon “CASA24”.

