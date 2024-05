Costruisci La Grande Onda: l'OFFERTA sul set LEGO

Ricrea un pezzo iconico dell’arte giapponese con il set LEGO dedicato a La Grande Onda di Hokusai: è in sconto su Amazon. Un’opera da costruire rilassandosi, anche ascoltando la colonna sonora creata ad hoc accessibile tramite codice QR, con la possibilità di creare una grafica personale componendo a piacimento gli strati di mattoncini, per ottenere un effetto 3D finale davvero convincente. Ci sono anche delle tessere decorative speciali che noteranno solo i più attenti.

Lo sconto Amazon sul set LEGO de La Grande Onda

È composto da un totale pari a 1.810 pezzi. Una volta terminato, misura 52 centimetri in larghezza e 39 centimetri in altezza. Può essere appeso a una parete della casa o dell’ufficio oppure esposto ovunque, su qualsiasi mobile, sfruttando le sei basi per la tela e i due ganci in dotazione. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa. Qui sotto alcune immagini per osservare da vicino la cura riposta in ogni minimo particolare.

Grazie allo sconto del 10% disponibile in questo momento, puoi acquistare il set LEGO #31208 dedicato a La Grande Onda di Hokusai al prezzo finale di 89 euro, invece di 99 euro come da listino. Vale la pena sottolineare il voto medio ottenuto dalle oltre 1.300 recensioni positive condivise da chi l’ha già comprato: 4,8/5 stelle, quasi un perfect score.

Puoi inoltre contare sull’affidabilità di Amazon sia per la vendita che per la spedizione (l’e-commerce si occupa direttamente di entrambe le cose, senza passare da intermediari) oltre che per la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento.