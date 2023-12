La Lavasciuga Samsung è scontata di 349€ su Amazon!

L’Ecolavaggio della lavasciuga Samsung Crystal Clean rivoluziona il processo di pulizia grazie a bolle di detergente che penetrano velocemente nei tessuti, rimuovendo lo sporco anche in acqua fredda, con un notevole risparmio energetico. Questo permette di ottenere un pulito eccezionale, anche in acqua fredda, risparmiando energia e preservando i colori dei capi.

La funzione Steam Wash, invece, sfrutta un potente getto di vapore dal fondo del cestello per eliminare lo sporco ostinato, batteri e allergeni al 99,9%. Il risultato è un bucato igienizzato e pulito, persino per i capi più delicati. Con la caratteristica Air Wash, l’aria riscaldata è impiegata per neutralizzare odori sgradevoli e debellare il 99,9% dei batteri, una soluzione ideale per rinfrescare gli indumenti senza lavarli, ad esempio dopo una giornata intensa o un’attività sportiva. La funzione Steam Wash può essere utilizzata per igienizzare gli indumenti da bambini, che sono più soggetti a sporco e germi. Può essere utilizzata anche per rinfrescare i capi di lana, che non possono essere lavati in lavatrice

Il cestello Diamond, infine, presenta linee sinuose a forma di diamante, garantendo delicatezza sui tessuti. I suoi piccoli fori di uscita d’acqua proteggono i capi, evitando che i capi rimangano incastrati e che, quindi, di rovinino.