La Macchina da Caffè Bialetti Super (con capsule in REGALO) è scontata del 43%!

Quando parliamo di macchine per il caffè, Bialetti è sinonimo di tradizione e qualità. L’azienda italiana, fondata nel 1919, si è distinta nel tempo per i suoi prodotti di altissima fattura. Bialetti Super non è assolutamente da meno. La macchina da caffè è ora scontata del 43%, arrivando a costare solo 59,00€ invece di 102,99€!

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè Bialetti Super

Questa macchina da caffè è super compatta. La sua profondità contenuta, appena 34 cm, la rende l’opzione ideale per chi desidera un’apparecchiatura compatta ma performante, adattabile a spazi ristretti. La capienza del serbatoio, pari a 0,7 litri, assicura la preparazione di ben 20 caffè prima di richiedere un nuovo rifornimento. Quest’ultimo può essere rimosso agevolmente e riempito sotto il rubinetto, semplificando così l’esperienza di utilizzo.

Un aspetto distintivo della Bialetti Super è la sua esclusiva compatibilità con le capsule Bialetti, il cui utilizzo assicura una tazza di caffè di alta qualità, rispecchiando il gusto autentico e intenso che caratterizza il marchio. Le capsule, realizzate in alluminio, non solo preservano la qualità del caffè, ma contribuiscono anche a una scelta sostenibile, essendo riciclabili.

La possibilità di personalizzare la quantità di caffè erogata tramite il doppio pulsante è un tocco distintivo della Super. Questa funzione versatile permette di ottenere un caffè lungo o corto, adattandosi così alle preferenze individuali, che si tratti di una tazzina o di un mug. Il Flow Meter, un indicatore di flusso intelligente, aggiunge un tocco di precisione alla preparazione del caffè, permettendo di monitorare con esattezza la quantità di bevanda erogata, contribuendo così a una perfetta esperienza di degustazione.

Insieme alla macchina, saranno incluse ben 32 capsule di due gusti differenti!

Inizia a gustare un super caffè con Bialetti Super. Falla tua per soli 59,00€ grazie allo sconto del 43%.

