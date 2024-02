La macchina da Caffè De'Longhi che fa anche il Cappuccino CROLLA di Prezzo!

De’Longhi è uno dei marchi principali nel panorama delle macchine da caffè. La sua De’Longhi EC201.CD.B, in grado di farti preparare anche un cappuccino come al bar, è fortemente in sconto nel momento in cui scriviamo questo articolo. Il prezzo originale di 136,90€, si trasforma, andando a costare solamente 99,99€! Scopriamo tutte le caratteristiche tecniche.

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè De’Longhi

Dotata di un design sofisticato e compatto, questa macchina si distingue per le sue linee arrotondate e la finitura in acciaio inox, che la rendono un vero e proprio complemento d’arredo per qualsiasi cucina.

Le sue funzionalità avanzate la rendono una scelta perfetta per gli amanti del caffè più esigenti. Grazie al portafiltro “2 in 1”, è possibile utilizzare sia caffè macinato che cialde E.S.E., offrendo così scelta davvero ampia. Il sistema Cappuccino, invece, garantisce una schiuma densa e cremosa per cappuccini e latte macchiato perfetti, mentre il serbatoio estraibile semplifica il riempimento e la pulizia, rendendo l’utilizzo della macchina estremamente pratico.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la De’Longhi EC201.CD.B non delude nemmeno in questo caso. La pressione di 15 bar assicura un espresso dal gusto intenso e aromatico, mentre il vapore regolabile permette di personalizzare la densità della schiuma di latte, per una esperienza di gusto completamente su misura. Inoltre, la presenza di una piastra riscaldante per le tazze garantisce che il caffè rimanga caldo più a lungo, offrendo così una degustazione ottimale anche dopo diversi minuti.

Arricchisci la tua cucina con questa macchina da caffè definitiva di De’Longhi. Pagala solo 99,99€ grazie allo sconto del 27%.

