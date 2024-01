La miglior VPN per iPhone ora costa la metà: ecco la nuova promo di NordVPN

L’occasione è quella giusta: la nuova promozione di NordVPN permette di attivare la miglior VPN per iPhone con una spesa ridotta. Scegliendo il piano biennale, infatti, è possibile attivare il servizio con un costo di 3,99 euro al mese e un risparmio del 51% rispetto al prezzo standard.

Da notare, inoltre, che con 2 euro in più al mese è possibile aggiungere anche il Password Manager e, soprattutto, 1 TB in cloud. Per accedere alla promozione è possibile visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Da notare che la VPN è attivabile anche beneficiando di una garanzia di rimborso di 30 giorni che consente di “provare” il servizio e, eventualmente, richiedere un rimborso integrale della spesa sostenuta.

Nuova VPN per iPhone: la promo id NordVPN è quella giusta

La migliore VPN per iPhone è, senza dubbio, NordVPN. Il servizio è in grado di garantire una connessione sicura, grazie alla protezione della crittografia, oltre a una politica no log, che permette di azzerare il tracciamento. Da notare che NordVPN integra anche il sistema Threat Protection che, agendo come un antivirus, blocca il software malevolo durante la navigazione sotto rete VPN.

Il servizio è utilizzabile su tutti i propri dispositivi, grazie alle varie app messe a disposizione da NordVPN, e consente di spostare facilmente il proprio IP in un altro Paese, sfruttando un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo.

Con l’offerta in corso, NordVPN costa 3,99 euro al mese, con un risparmio del 51% rispetto al prezzo standard. Con appena 2 euro in più al mese, inoltre, si può aggiungere il Password Manager e 1 TB in cloud. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Le offerte di NordVPN hanno la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, e includono una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.