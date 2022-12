La migliore app per imparare le lingue nel 2023 è in sconto

All’alba del 2023, imparare una lingua straniera è un’attività davvero alla portata di tutti. Complice, soprattutto, il progresso tecnologico che ha reso i nostri smartphone dei veri e propri “tuttofare” in grado di renderci la vita un po’ più semplice sotto diversi punti di vista. Uno di questi è la cultura: l’apprendimento di qualcosa che non conosciamo è ormai a portata di tap.

Tra ciò che puoi imparare telefonino alla mano ci sono anche le lingue straniere. E infatti le applicazioni non mancano: i vari app store ne sono ricchi. Ora che il 2023 sta per iniziare vorresti dedicartici anche tu, ma non sai da dove iniziare? Continua a leggere, perché una tra le migliori app di apprendimento delle lingue (ne include ben 41) è in sconto del 96% proprio in occasione del nuovo anno.

Ecco l’app che devi usare nel 2023 per imparare le lingue

Se il tuo obiettivo è quello di diventare un poliglotta in erba, prova Mondly: offre centinaia di lezioni (anche in realtà virtuale), quiz, test e ben 41 lingue tra cui scegliere. Inglese, francese, tedesco, spagnolo, ma anche giapponese, coreano, cinese, turco, norvegese e chi più ne ha più ne metta. Non è un caso se l’app si è guadagnata nel corso degli anni diversi riconoscimenti importanti, tra cui “App dell’anno” da Facebook, “Migliore nuova app” da Apple e una citazione da Forbes.

Questo perché Mondly utilizza un metodo molto efficace, che combina lezioni brevi ma intense a conversazioni con riconoscimento vocale. Ciò permette di apprendere molto più facilmente e velocemente una lingua rispetto ai metodi spesso utilizzati in altre applicazioni. Ciò che Mondly offre è soprattutto l’opportunità di costruire competenze linguistiche pratiche e in qualsiasi contesto a chiunque.

Con Mondly ti focalizzi sulle frasi di uso comune memorizzando le parole più utilizzate, ascolti i madrelingua professionisti per imparare pronunce impeccabili, ti eserciti in conversazioni reali grazie al chatbot con riconoscimento vocale e memorizzi le informazioni usando un sistema di ripetizione unico. È possibile seguire anche le lezioni nella propria lingua madre: l’utente non è obbligato a partire dall’italiano. Tutto ciò racchiuso in una piccola, semplice applicazione, ma che ha già saputo convincere oltre 100 milioni di utenti in costante crescita.

Quanto costa Mondly? Normalmente, 1999,99 euro. Grazie alla promozione in corso, soltanto 89,99 euro. La piattaforma, infatti, offre uno sconto del 96% a chiunque acquisti tramite questo link. Otterrai l’accesso senza limiti a tutti i 41 corsi di lingua, nonché alle lezioni, quiz, test e tutti gli aggiornamenti futuri. Dato che l’accesso è a vita (e quindi il pagamento una tantum) non ci saranno né abbonamenti, né costi aggiuntivi nascosti per utilizzare Mondly.

