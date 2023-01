La migliore offerta luce e gas di questo inizio 2023 è di Eni Plenitude

Qual è la migliore offerta luce e gas in questo primo scorcio di 2023? Dopo un’attenta analisi, possiamo affermare che la migliore è quella di Eni Plenitude.

L’analisi prende in considerazione diversi fattori, tra cui i prezzi della materia prima, la qualità del servizio di assistenza e i servizi che sono inclusi.

La soluzione proposta da Eni Plenitude è a prezzo variabile, che rappresenta una manna dal cielo per i consumatori, visto il periodo di forti aumenti, compensati con bonus e servizi all’insegna della convenienza.

Vediamo l’offerta di Eni Plenitude nei dettagli.

Eni Plenitude Trend Casa: la migliore offerta luce e gas

Eni Plenitude Trend Casa rappresenta la migliore offerta luce e gas attuale. Si tratta di una soluzione Dual Fuel a prezzo variabile, in quanto la fornitura di corrente elettrica è indicizzata al PUN, mentre l’offerta del gas naturale è indicizzata al PSV.

Il lancio del programma fedeltà è, senza dubbio, la maggiore novità da parte del fornitore. Chi sottoscrive l’offerta di fornitura in questa pagina e si iscriverà a Plenitude Insieme, potrà accedere a servizi molto vantaggiosi.

Si tratta per lo più di bonus e sconti presenti sulla piattaforma NOW, mentre per quanto riguarda i prodotti quelli biologici di Alce Nero.

Parlando dell’offerta Trend Casa, ecco il riepilogo:

Gas: PSV + 0,2030 euro/SMC .

. Luce: PUN + 0,0452 euro/kWh .

. Costo di commercializzazione pari a 10 euro al mese.

Da dove nasce il PUN, ossia il Prezzo Unico Nazionale? Dalla media aritmetica del costo di ogni kWh calcolato su base giornaliera, che viene aggiornata ogni mese per determinare il valore del costo dell’energia elettrica.

Il PSV (Punto di Scambio Virtuale) del gas è più o meno simile. È possibile verificare l’andamento dei due indici sul sito di ARERA.

Per quanto riguarda il costo della materia prima, il contributo fisso resta bloccato per 24 mesi e serve a Eni Plenitude per la copertura delle spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.