La migliore VPN da attivare oggi? Scegliere quella giusta diventa più semplice

Una delle migliori VPN è in offerta con possibilità di risparmiare fino al 73% sulla spesa per l’attivazione: la promozione di primavera di ExpressVPN, infatti, è l’occasione giusta per attivare un servizio di questo tipo.

Scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo, è possibile ridurre il costo della VPN fino a 2,99 euro al mese. La promozione prevede 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Per accedere alla VPN basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN, da cui completare l’attivazione del servizio. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

ExpressVPN: è la VPN da scegliere oggi

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN completa e molto vantaggiosa. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, garantendo così all’utente un accesso a Internet protetto e privato anche quando si utilizza una rete pubblica e non sicura.

Da segnalare che la VPN può contare su un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile “spostare” il proprio IP, aggirando blocchi su base geografica e censure online durante la navigazione. La VPN, inoltre, permette l’utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Grazie alla promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, a condizione di scegliere il piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e incluse anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione.