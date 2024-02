La migliore VPN include anche 1 TB in cloud: il prezzo è ottimo (-63%)

NordVPN è considerata, da tempo, come la miglior VPN sul mercato, grazie a un livello elevato di sicurezza e a tante funzionalità che consentono una navigazione privata oltre alla possibilità di aggirare i blocchi geografici e il tracciamento online.

A rendere ancora più interessante la scelta di NordVPN, come nuova VPN da utilizzare, c’è il piano Completo che aggiunge il password manager multi-piattaforma oltre a 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia.

Con la promozione in corso, NordVPN costa 3,99 euro al mese ma per passare al piano Completo bastano appena 2 euro in più. In questo modo è possibile risparmiare fino al 63%.

Le offerte in questione si riferiscono all’abbonamento biennale che include anche 3 mesi gratis da regalare a un amico. Per accedere alla promozione basta visitare il sito di NordVPN tramite il box qui di sotto.

NordVPN: la migliore VPN include password manager e 1 TB in cloud

Con NordVPN è possibile utilizzare una VPN illimitata e sicura che presenta le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia del traffico dati

del traffico dati politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento sistema Threat Protection che rileva e blocca le minacce informatiche durante l’uso della VPN

che rileva e blocca le minacce informatiche durante l’uso della VPN network d i migliaia di server per geolocalizzare il proprio IP

per geolocalizzare il proprio IP scegliendo il piano Completo: oltre alla VPN c’è il password manager e 1 TB in cloud con la protezione della crittografia

NordVPN, grazie alla promozione in corso, costa 3,99 euro al mese mentre per il piano Completo bastano 2 euro in più al mese. Per tutti i nuovi clienti ci sono 3 mesi gratis da regalare a un amico.

L’offerta di NordVPN prevede la fatturazione anticipata ma c’è la possibilità di attivare l’abbonamento anche pagando in 3 rate con PayPal. Da notare, inoltre, che è possibile anche puntare sul Piano 1 anno oltre che sul Piano mensile. Su tutte le versioni di NordVPN è disponibile, inoltre, una Garanzia di rimborso di 30 giorni.