La migliore VPN non è mai stata così conveniente: è il momento di attivarla

La migliore VPN da scegliere oggi non può che essere NordVPN, ora in offerta con uno sconto del 74%. La promozione in questione prevede la possibilità di attivare il piano di 2 anni con 4 mesi extra, in modo da sfruttare la rete sicura per un totale di 28 mesi di utilizzo.

Per accedere all’offerta è sufficiente inserire il codice sconto BLAZE1MO al momento del pagamento. In questo modo, il prezzo si riduce fino a 2,98 euro al mese. Per tutti i dettagli sul servizio e per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

L’offerta di NordVPN

La migliore VPN su cui puntare in questo momento non può che essere NordVPN che garantisce un servizio completo e ricco di vantaggi per gli utenti. Con NordVPN è possibile accedere a una rete VPN senza limiti con possibilità di sfruttare:

la crittografia per il traffico dati in modo da accedere alla VPN proteggendo le proprie informazioni

per il traffico dati in modo da accedere alla VPN proteggendo le proprie informazioni una politica no log per navigare senza tracciamento

per navigare senza tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per navigare senza blocchi geografici e censure online

sparsi in tutto il mondo per la possibilità di utilizzo della VPN da 10 dispositivi in simultanea, sempre senza limiti di banda e sfruttando le varie app messe a disposizione da NordVPN

Con la promozione in corso, ricorrendo al codice sconto BLAZE1MO, è ora possibile attivare la VPN con un prezzo scontato di 2,98 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e sempre con la possibilità di sfruttare 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura per l’attivazione online del servizio. L’offerta, con le condizioni descritte, sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.