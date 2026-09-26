La migliore VPN ora costa meno: -70% per NordVPN con il piano di 28 mesi

NordVPN è ora disponibile in promo e si conferma la migliore scelta per una VPN illimitata. Il servizio, infatti, propone uno sconto del 70% per chi attiva il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo (grazie al codice BLAZE4MO).

La promozione permette di ridurre il costo della VPN fino a 3,37 euro al mese e include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

La migliore VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN completa e veloce. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete non privata.

Da segnalare anche l’accesso a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di scegliere un server situato in un altro paese per aggirare blocchi su base geografica e censure online.

Il servizio include la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, utilizzando un unico account e anche una politica no-log che elimina qualsiasi forma di tracciamento.

Sfruttando la promo in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice sconto BLAZE4MO. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e solo completando l’attivazione tramite il link riportato qui di sotto.