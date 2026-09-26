 La migliore VPN ora costa meno: -70% per NordVPN con il piano di 28 mesi
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La migliore VPN ora costa meno: -70% per NordVPN con il piano di 28 mesi

Con la nuova offerta di oggi, NordVPN è ora disponibile in sconto e si conferma la migliore VPN da attivare in questo momento, ecco la promo.
La migliore VPN ora costa meno: -70% per NordVPN con il piano di 28 mesi
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Con la nuova offerta di oggi, NordVPN è ora disponibile in sconto e si conferma la migliore VPN da attivare in questo momento, ecco la promo.
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NordVPN è ora disponibile in promo e si conferma la migliore scelta per una VPN illimitata. Il servizio, infatti, propone uno sconto del 70% per chi attiva il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo (grazie al codice BLAZE4MO).

La promozione permette di ridurre il costo della VPN fino a 3,37 euro al mese e include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

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La migliore VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN completa e veloce. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete non privata.

Da segnalare anche l’accesso a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di scegliere un server situato in un altro paese per aggirare blocchi su base geografica e censure online.

Il servizio include la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, utilizzando un unico account e anche una politica no-log che elimina qualsiasi forma di tracciamento.

Sfruttando la promo in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice sconto BLAZE4MO. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e solo completando l’attivazione tramite il link riportato qui di sotto.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
26 set 2026
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