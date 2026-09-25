 La miglior VPN da attivare oggi? Il piano da 28 mesi di NordVPN è la soluzione
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La miglior VPN da attivare oggi? Il piano da 28 mesi di NordVPN è la soluzione

La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN, disponibile in sconto con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi.
La miglior VPN da attivare oggi? Il piano da 28 mesi di NordVPN è la soluzione
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La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN, disponibile in sconto con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi.
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NordVPN è in offerta e si conferma la scelta giusta per chi è alla ricerca della migliore VPN per rapporto qualità/prezzo. Il servizio è ora disponibile in promo con la possibilità di scegliere il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo (inserendo al momento dell’attivazione il codice BALZE4MO).

Grazie a questa promo, il costo della VPN si riduce a 3,37 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile premendo sul box qui di sotto. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

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La migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN è ora possibile sfruttare una VPN con le seguenti caratteristiche:

  • accesso a Internet protetto dalla crittografia, in modo da poter navigare in sicurezza anche utilizzando una rete non privata
  • navigazione con una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente durante l’uso del servizio
  • possibilità di navigare con un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, aggirando blocchi su base geografica e censure online
  • navigazione con la VPN da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza alcuna limitazioni di banda e di traffico dati
  • possibilità di passare ai piani Completo e Ultimate Max che aggiungono funzionalità aggiuntive come 1 TB in cloud, la protezione anti-malware e molto altro ancora

La VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo, con il codice BLAZE4MO. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per tutti i dettagli e per attivare la VPN basta seguire il link riportato qui di sotto, completando una breve procedura di attivazione online.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
25 set 2026
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