 Norton Antivirus da 1,67€ al mese: protezione, privacy e ottimizzazione
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Norton Antivirus da 1,67€ al mese: protezione, privacy e ottimizzazione

Grazie alle nuove offerte disponibili, oggi ottieni protezione, privacy e ottimizzazione da soli 1,67€ al mese con Norton Antivirus.
Norton Antivirus da 1,67€ al mese: protezione, privacy e ottimizzazione
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Grazie alle nuove offerte disponibili, oggi ottieni protezione, privacy e ottimizzazione da soli 1,67€ al mese con Norton Antivirus.
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Finalmente la sicurezza ora è alla portata di tutti! Infatti, grazie alle nuove offerte, ottieni protezione, privacy e ottimizzazione a partire da soli 1,67 euro al mese con Norton Antivirus. Le migliori funzionalità di cybersecurity, aggiornate con le nuovissime tecnologie, le trovi proprio qui. Cosa stai aspettando? Blocca qualsiasi minaccia, reale o possibile.

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Tutte le soluzioni Norton Antivirus in offerta

Norton AntiVirus Plus è una potente protezione per il tuo dispositivo che include anche funzionalità di protezione anti-truffa basate su intelligenza artificiale in grado di aiutarti a fermare anche le truffe più avanzate. All’interno del pacchetto, a soli 1,67 euro al mese, grazie al 50% di sconto immediato sul pacchetto da un anno, trovi anche un Password Manager e 2GB di Backup nel cloud.

Proteggiti con Norton AntiVirus Plus

Norton 360 Deluxe è una potente soluzione completa progettata per proteggere te e tutta la tua famiglia su tutti i dispositivi. Anche in questo caso, con soli 2,92 euro al mese, grazie al 68% di sconto immediato sul pacchetto da un anno, hai anche le funzionalità di protezione anti-truffa e Password Manager, ma in più trovi una VPN ad alte prestazioni che ti aiuta a stare maggiormente sicuro online attivando una connessione anonima. In aggiunta hai:

  • protezione su 5 dispositivi contemporaneamente;
  • VPN ad alte prestazioni;
  • Dark Web Monitoring;
  • Protezione Minori;
  • 50GB di Backup nel cloud.
Proteggiti con Norton 360 Deluxe

Norton 360 Premium è la soluzione top di gamma di Norton Antivirus. L’offerta è davvero interessante perché oggi costa solo 3,75 euro al mese, grazie al 62% di sconto immediato sul pacchetto da un anno. Questo nuovo prodotto offre funzionalità per la protezione delle informazioni personali:

Proteggiti con Norton 360 Premium
  • protezione su 10 dispositivi contemporaneamente;
  • Protezione anti-truffa Pro;
  • Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker;
  • 100% Promessa Protezione Virus;
  • Password Manager;
  • 200 GB di backup del PC nel cloud;
  • VPN ad alte prestazioni;
  • Protezione minori;
  • Dark Web Monitoring;
  • Assistenza per il ripristino dell’identità;
  • Assistenza in caso di furto del portafoglio;
  • Social Media Monitoring.

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Pubblicato il 25 set 2026

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25 set 2026
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