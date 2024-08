La migliore VPN ora costa meno: solo 3,09 €/mese per chi sceglie NordVPN

La scelta della migliore VPN da attivare oggi è molto più semplice grazie alla promozione di NordVPN. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, è possibile abbattere il costo del servizio, fino ad arrivare a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo senza limiti della VPN.

L’offerta in questione include anche 6 mesi di abbonamento da regalare a un amico. Per tutte le offerte di NordVPN, inoltre, è disponibile una garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per accedere alla promozione in corso è possibile visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

NordVPN: ecco perché è la migliore VPN oggi

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN con:

network di migliaia di server per ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese

Sfruttando l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese. La promozione in questione è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra, per un totale, quindi, di 27 mesi di utilizzo della VPN. Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Da notare che NordVPN mette a disposizione anche il piano Plus, dal costo di 3,99 euro al mese, e il piano Ultimate, dal costo di 6,49 euro al mese. Questi piani aggiungono vantaggi extra come il password manager, il sistema antimalware e, per la versione Ultimate, anche 1 TB in cloud con la protezione della crittografia.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.