La Moka Tricolore Bialetti è tua ad un PREZZO MINI: solo per OGGI

Il caffè è un rituale quotidiano da concedersi non solo al bar ma anche quando si è a casa in un momento di pausa e relax. Per questo motivo in tutte le cucine non può mancare una buona moka per assaporare la bevanda in assoluto più amata dagli italiani. Ad oggi su Amazon è disponibile la caratteristica Moka Express Tricolore della Bialetti in offerta speciale con uno sconto incredibile del 34%.

Potrete acquistare il gioiellino della Bialetti a soli 18 euro, anziché 27 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per averla direttamente a casa domani stesso, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. La promozione è davvero speciale ma gli articoli stanno andando a ruba quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Moka Express Tricolore della Bialetti: un vero e proprio gioiellino per un caffè al top

Con i suoi cento anni di storia, la Moka Bialetti ha conquistato un posto nel cuore e nelle cucine di tutti gli italiani. Con il tempo è diventata addirittura un’icona e un simbolo del Made in Italy, presente nella collezione permanente della Triennale di Milano e del MoMA di New York.

Il modello in offerta su Amazon è la Moka Express Tricolore che celebra attraverso i tre colori della nostra bandiera il tradizionale rito italiano di preparare un buon caffè. La caffettiera in promozione è adatta alla preparazione di tre tazzine grazie ala caldaia che ha un capienza di 130 ml di acqua.

Il manico è ergonomico per facilitare la presa dell’articolo, mentre la valvola di sicurezza evita qualsiasi problema durante l’erogazione della bevanda.

Ad oggi su Amazon la caratteristica Moka Express Tricolore della Bialetti è disponibile in offerta speciale con uno sconto incredibile del 34%. Potrete acquistare il gioiellino della Bialetti a soli 18 euro, anziché 27 euro, compresa spedizione gratuita. Non fatevela scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.