La musica è portatile con JBL Clip 5, 12h di suono mozzafiato (a 44€)

Sconto da prendere al volo se la musica è parte integrante della tua vita. JBL Clip 5 è un sistema con cui tenerla sempre con te e godertela in piena qualità. Questo è uno speaker portatile che si connette ai tuoi dispositivi attraverso Bluetooth. Dimensioni compatte e gancio integrato sono le caratteristiche di punta e che ti consentono di averlo sempre dietro. Il suono è degno di una festa quindi perché farne a meno? Ora che su Amazon è andato online uno sconto del 36% mettilo nel carrello subito. Con soli 44,99 euro diventa tuo e non ne fai più a meno.

JBL Clip 5 è una cassa portatile che rende la musica sempre disponibile e il divertimento eterno. Dalla sua ha diversi vantaggi come un design compatto ma anche una qualità elevata. Quest’ultima non solo in fatto di note ma anche di materiali. Devi sapere, infatti, che la cassa è resistente e robusta per reggere anche a spostamenti intensi e avventure senza freni. Con protezione alla polvere e sistema completamente impermeabile, acqua e schizzi non sono un problema.

Come dice il suo nome, la Clip è parte essenziale del prodotto. Con questo sistema a gancio è facile appenderla praticamente ovunque oltre che agganciarla a zaini e borse per tenerla in funzione anche quando sei in movimento. Dopotutto ci sono 12 ore di autonomia a tua disposizione così da non farne mai a meno. Per quanto riguarda la qualità audio, c’è ben poco da dire. JBL in questo campo è una certezza con i suoi bassi potenti, toni alti e medi morbidi e una risoluzione avanzata che non cade mai in distorsioni o note mozzate e ovattate. Personalizza l’esperienza anche attraverso l’app JBL Portable.

Prima, però, non fare a meno della JBl Clip 5 e acquistala subito con soli 44,99 euro grazie allo sconto del 36% su Amazon.