La nuova offerta Sky ti regala una console Xbox

La nuova offerta di Sky è molto interessante e strizza l’occhio anche agli appassionati di videogiochi. Scegliendo adesso il pacchetto che include Sky Glass con Sky TV, Netflix e Sky Sport potrai ricevere a casa tua una Xbox Series S completamente gratis.

Proprio così: si tratta di un regalo che si aggiunge al tuo abbonamento, senza costi nascosti o sorprese. Tutto quello che devi fare è attivare la promozione online o, se preferisci prima avere altre informazioni, tramite un operatore.

L’offerta Sky Glass che ti regala una Xbox Series S

Per usufruire dell’offerta devi scegliere una Sky Glass utilizzando come metodo di pagamento l’unica soluzione, disponibile a partire da 573 euro con uno sconto di oltre 120 euro rispetto al listino.

Insieme a questo avrai anche la possibilità di abbonarti a Sky TV con Netflix e Sky Sport a 35,90 euro invece di 50 per i primi 18 mesi e soprattutto, dopo il primo mese di abbonamento, riceverai le istruzioni per farti consegnare la tua Xbox Series S in regalo.

L’operazione è valida ancora per pochi giorni quindi ti consigliamo di approfittarne prima che finisca: con Sky Glass puoi avere tutto l’intrattenimento e lo sport di Sky e anche una console di nuova generazione. Meglio di così?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.