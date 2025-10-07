 La Philips Ambilight 65" è magia nel salotto, 4K UHD a prezzo FOLGORATO
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La Philips Ambilight 65" è magia nel salotto, 4K UHD a prezzo FOLGORATO

Una smart TV dal calibro di Philips Ambilight 65" non rende la tua casa come un cinema, ma una vera e propria esperienza a 360°.
La Philips Ambilight 65
Tecnologia
Una smart TV dal calibro di Philips Ambilight 65" non rende la tua casa come un cinema, ma una vera e propria esperienza a 360°.

Scegli il televisore giusto e rendi i tuoi momenti davanti allo schermo una magia continua. Vista la festa delle Offerte Prime, non sottovalutare lo sconto del 41% sulla Philips Ambilight nella sua versione da 65″, la smart tv che fa la differenza in tutto e per tutto. Il prezzo è veramente un affare quindi collegati e mettila in carrello a soli 499 euro invece di 849 euro per portarla subito a casa.

Compralo su Amazon

Ci sono tantissime smart tv in commercio ma se non ti vuoi limitare ad acquistare un prodotto solo per il tipo di pannello che offre, la Philips Ambilight da 65″ è il modello che fa al caso tuo. Questo qui, infatti, offre immagini a dir poco spettacolari ma amplifica l’esperienza con giochi di luce unici e soprattutto con un audio che non lascia niente a al caso. Il suo design è moderno con bordi che scompaiono alla vista e uno spessore così millimetrico da risultare surreale. Una volta che la posizioni in salotto, sentirti al cinema ogni volta che la accendi è l’esperienza base che ottieni. Prima di vedere i suoi aspetti tecnici, ti faccio sapere che trovi Titan OS come sistema operativo e che include tutte le applicazioni per lo streaming senza alcuna eccezione.

Esclusiva PrimeDay
Philips Ambilight 65MLED820 Mini LED 4K Smart TV - Display 65’’ con processore P5 Perfect Picture Ultra HD, Titan OS, Dolby Vision e Dolby Atmos Sound

Philips Ambilight 65MLED820 Mini LED 4K Smart TV - Display 65’’ con processore P5 Perfect Picture Ultra HD, Titan OS, Dolby Vision e Dolby Atmos Sound

Esclusiva PrimeDay
499,00 849,00€ -41,22%
Vedi l'offerta

Il pannello montato su questo gioiellino è un Mini LED con risoluzione 4K Ultra HD. Ogni dettaglio è presente e viene enfatizzato attraverso il processore P5 Perfect Picture Ultra HD che si occupa di offrire sempre la migliore qualità possibile. Ovviamente non mancano all’appello tecnologie aggiuntive come Dolby Vision e Quantum Dot per colori che sfidano la bellezza in persona. Tuttavia, uno degli elementi di punta di queste smart TV è il sistema Tv Ambilight ossia un sistema di luci posizionate dietro il pannello che analizzano in tempo reale le scene riprodotte e abbinano giochi di luce pazzeschi al fine di rendere la visione più immersiva e avvolgerti a 360° in scenari pazzeschi. Per capire di cosa sto parlando, devi assolutamente provarla.

Approfitta ora dello sconto del 41% con la festa delle offerte Prime e porta a casa la tua smart TV Philips Ambilight 65″ a soli 499 euro invece di 849 euro su Amazon.

Philips Ambilight 65MLED820 Mini LED 4K Smart TV – Display 65’’ con processore P5 Perfect Picture Ultra HD, Titan OS, Dolby Vision e Dolby Atmos Sound

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Amazon lo svende! SSD SanDisk Extreme 2TB ora a 149€ alla Festa delle Offerte Prime

Amazon lo svende! SSD SanDisk Extreme 2TB ora a 149€ alla Festa delle Offerte Prime
Laptop Dell al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime

Laptop Dell al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime
Realme Watch 5 crolla di prezzo grazie alla festa Prime: affare da 51€

Realme Watch 5 crolla di prezzo grazie alla festa Prime: affare da 51€
realme GT 7T 5G conquista la festa Prime: smartphone colosso 12+256GB

realme GT 7T 5G conquista la festa Prime: smartphone colosso 12+256GB
Amazon lo svende! SSD SanDisk Extreme 2TB ora a 149€ alla Festa delle Offerte Prime

Amazon lo svende! SSD SanDisk Extreme 2TB ora a 149€ alla Festa delle Offerte Prime
Laptop Dell al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime

Laptop Dell al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime
Realme Watch 5 crolla di prezzo grazie alla festa Prime: affare da 51€

Realme Watch 5 crolla di prezzo grazie alla festa Prime: affare da 51€
realme GT 7T 5G conquista la festa Prime: smartphone colosso 12+256GB

realme GT 7T 5G conquista la festa Prime: smartphone colosso 12+256GB
Paola Carioti
Pubblicato il
7 ott 2025
Link copiato negli appunti