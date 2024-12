La piattaforma in cloud per lavorare sui file aziendali con i colleghi

Controllare e ottimizzare il flusso di lavoro è un’esigenza per ogni azienda, soprattutto quelle nelle quali lavorano più collaboratori. L’organizzazione delle attività professionali, dei team e del lavoro quotidiano è alla base di ogni strategia di successo. Poter contare su strumenti versatili ed efficaci è una necessità condivisa nel settore business. Il piano pCloud per le aziende è pensato proprio per rispondere a queste esigenze. Scopri i vantaggi del piano pCloud Business Pro.

Migliora la produttività della tua azienda con pCloud Business Pro

Con pCloud Business ogni azienda avrà la possibilità di definire i propri gruppi di lavoro gestendo cartelle condivise e organizzandole in funzione degli obiettivi di lavoro. Ogni collaboratore ha la possibilità non solo di accedere ai file di lavoro ma anche di commentarli evitando di ricorrere a piattaforme di chat terze e non sicure.

Il piano pCloud Business Pro offre strumenti di sicurezza per crittografare i file rendendoli inaccessibili al di fuori dell’azienda. Inoltre mette a disposizione un grande spazio di archiviazione in cloud per liberare gli hard disk dei dispositivi aziendali il tutto in una prospettiva di grande scalabilità. Le soluzioni pCloud Business, infatti, vengono sviluppate sulle esigenze della singola impresa.

Nello specifico il piano pCloud Business Pro prevede 2 TB di spazio di archiviazione per ogni utente, la condivisione sicura dei file, 180 giorni di file versioning, pCloud Encryption e l’assistenza prioritaria dedicata. In questo modo tutti i collaboratori di un team avranno accesso a una piattaforma sicura e completa per archiviare e sincronizzare i file di lavoro così da avere uno spazio unico da condividere con i propri colleghi.

Il tutto all’insegna della sicurezza e della grande flessibilità, offrendo a tutti i professionisti gli strumenti per semplificare e velocizzare il proprio flusso di lavoro. Scopri pCloud Business Pro per la tua azienda e i tuoi colleghi di lavoro.