La PLANETARIA di Electrolux è SCONTATA a ben -310€ in meno su eBay!

Questa volta non dovrai davvero perdere tempo, dato che la protagonista di questo sconto sta andando a ruba. Parliamo dell’impastatrice planetaria Electrolux E7KM1-4PB che vede il suo prezzo crollare di 310,00€! Mentre in origine l’avresti pagata 499,99€, ora potrai averla a soli 189,99€!

Tutte le caratteristiche della planetaria Electrolux

Con il suo potente motore da 1200W, la planetaria Electrolux è dotata di 10 livelli di velocità che consentono un controllo preciso su ogni preparazione, mentre le due ciotole in acciaio inox offrono la flessibilità necessaria per lavorare con quantità diverse di ingredienti.

Grazie ai suoi accessori, come il gancio impastatore, la frusta a filo, la frusta piatta e la spatola in silicone SoftEdgeBeater, la planetaria ti permette di sbizzarrirti con una vasta gamma di ricette, dall’impasto per il pane alla preparazione di dolci spumosi e cremosi. Ovviamente, è inclusiva di coperchio per la lievitazione PerfectRise, il quale assicura una lievitazione ottimale per impasti perfetti ogni volta.

Quando la azioni, quest’impastatrice offre una miscelazione omogenea grazie al suo movimento planetario, che garantisce una distribuzione uniforme di tutti gli ingredienti. Questo sistema rivoluzionario assicura che ogni componente della tua ricetta venga incorporato, garantendo risultati perfetti sempre.

Ma la planetaria Electrolux è un elettrodomestico bellissimo, oltre che utile. La sua composizione in metallo pressofuso permette di essere resistente. E non manca un’attenzione ai dettagli tipica del brand

Inoltre, gli accessori lavabili in lavastoviglie semplificano la pulizia, mentre la sua estetica aggiunge un tocco di stile alla tua cucina, trasformandola in uno spazio non solo funzionale, ma anche piacevole da vedere.

Prepara impasti con una facilità disarmante grazie alla planetaria di Electrolux, ora a soli 189,99€, grazie allo sconto del 62%!