La RX 9070 XT di Gigabyte supera i 3,2GHz in overclock

Pare che la nuova RX 9070 XT di AMD abbia stabilito un nuovo punto di riferimento per quanto riguarda l’overclock, dato che il modello di terze parti prodotto da Gigabyte ha praticamente superato la soglia dei 3,2GHz, con una frequenza massima di 3244MHz.

RX 9070 XT: il modello di Gigabyte supera i 3,2GHz

Un utente ha da poco condiviso una schermata che mostra una RX 9070 XT di Gigabyte, come affermato da lui stesso, funzionante su Linux. Si tratta di una scheda che l’utente è riuscito ad acquistare in precedenza e che ora quindi possiede, di cui ne ha condiviso i benchmark.

Stando a quanto mostrato, il test sarebbe stato fatto con Unigine Heaven, dove la scheda è stata in grado di raggiungere i 3244MHz, rompendo così il muro dei 3,2GHz nonché la frequenza massima di fabbrica di alcuni modelli di fascia alta. Si tratta probabilmente della frequenza più alta finora raggiunta su una scheda video, il che sembra essere anche uno dei punti forti dell’architettura RDNA4.

Se vi state chiedendo perché l’utente ha usato Linux, il motivo è semplice: è tutt’ora l’unico sistema il cui kernel è già stato aggiornato con i nuovi driver che permettono di supportare le nuove AMD RX 9070 XT, al contrario di Windows dove i driver non sono ancora disponibili.

Nonostante l’entusiasmante frequenza raggiunta, è tuttavia ancora presto per confermare se questa può essere mantenuta anche in circostanze normali, come appunto durante le sessioni di gioco su Windows, considerato anche che l’azienda non si è ancora pronunciata in merito alla velocità di clock. Poiché però i recensori hanno già tra le mani proprio questi modelli, è molto probabile che la frequenza di clock sia quella che effettivamente verrà svelata al lancio.

Ricordiamo che AMD ha ufficialmente confermato una frequenza massima di 2,97GHz per la RX 9070 XT e di 2,54GHZ per la 9070 base. Entrambe le schede hanno rispettivamente un consumo di 304W e 220W. I modelli Gaming OC come quello di Gigabyte possono tuttavia raggiungere i 329W.