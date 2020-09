La scheda GeForce GT710 di Palit a meno di € 40

La NVIDIA GeForce GT710 di Palit può essere acquistata oggi al prezzo di 38,99 euro su eBay e Amazon. Una GPU che incrementa le prestazioni grafiche del PC sia nell’esecuzione dei titoli videoludici sia durante la riproduzione o l’elaborazione dei contenuti, soprattutto in fase di rendering.

GPU: Palit GeForce GT710 a soli 38,99 euro

Integra a bordo 2 GB di memoria DDR3 dedicata e si connette alla scheda madre del computer tramite slot PCI Express. Offre le uscite video HDMI, DVI e VGA per la connessione al monitor. Monta inoltre un dissipatore progettato per favorire la dispersione del calore generato in fase di utilizzo.

Palit GeForce GT710 è una scheda video entry level, di certo non all’altezza delle top di gamma da centinaia e centinaia di euro, comunque ottima per chi desidera fare un upgrade del proprio PC con una spesa contenuta. Il prezzo è lo stesso su eBay e Amazon: sia l’utente a scegliere lo store che più preferisce.