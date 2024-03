La Smart Band Huawei è in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Oggi su Amazon puoi acquistare l’ottima smart band di Huawei a soli 39 euro. Questo sconto eccezionale ti permette di mettere le mani su un dispositivo indossabile pensato per estendere le notifiche del tuo smartphone, ma soprattutto per farti da supporto riguardo il monitoraggio dell’attività fisica e della salute.

Smart Band di Huawei in offerta: la scheda tecnica

La smart band di Huawei si contraddistingue per un design leggero e sottile con un display AMOLED senza bordi che trasmette eleganza al tuo polso. Compatibile con smartphone Android e iOS, questo smartband si integra perfettamente nella tua vita quotidiana.

Con oltre 10.000 quadranti disponibili per personalizzare il tuo display, potrai trovare sempre lo stile che meglio si adatta alla tua personalità o anche creare il tuo quadrante personalizzato.

Passando alle funzioni per cui è pensata, la smart band include oltre 100 modalità di allenamento tra cui scegliere con riconoscimento automatico dell’attività che stai svolgendo. Verranno monitorati diversi dati fornendoti dati accurati per migliorare la tua forma fisica.

Infine, grazie alle tecnologie HUAWEI Tru Series, come TruSeen 5 e TruRelax, avrai sempre un esperto di salute al polso, monitorando continuamente la frequenza cardiaca e fornendoti avvisi immediati in caso di anomalie. Un dispositivo eccezionale che oggi puoi far tuo a soli 39 euro.