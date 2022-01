La tua musica dove e quando vuoi con il JBL Go 3 in offerta

Porta la tua musica sempre con te e al massimo con il JBL Go 3, uno degli speaker di riferimento dell’intero mercato per qualità del suono e praticità. Un altoparlante Bluetooth, nella sua terza revisione, ancora più piccolo e pratico da trasportare, oggi disponibile a soli 30 euro su Amazon per la variante blu.

Speaker Bluetooth JBL Go 3: caratteristiche tecniche

Il design è stato completamente rinnovato, con un rivestimento in tessuto che circonda completamente la cassa, lasciando scoperti solo i pulsanti e le interfacce. Tuttavia, lo speaker mantiene la certificazione IPX67 che fornisce la resistenza ad acqua e polvere. Che tu voglia utilizzarlo a bordo piscina, piuttosto che in spiaggia o sotto la doccia, il JBL Go 3 può accompagnarti praticamente in ogni situazione. Le dimensioni sono ancora più compatte, con un pratico laccio che consente di agganciarlo ovunque. All’interno un piccolo altoparlante da 4,2W RMS garantisce un suono potente e ricco di bassi a dispetto delle dimensioni. Si tratta di uno dei migliori diffusori Bluetooth in questa fascia di prezzo da ogni punto di vista, in grado di offrire l’inconfondibile timbro JBL ad con un costo davvero contenuto.

A fare la differenza rispetto ai prodotti concorrenti è proprio la qualità audio. Il dispositivo propone un suono estremamente potente, con bassi ricchi e corposi che non sacrificano assolutamente alti e medi cristallini. L’autonomia raggiunge ben 5 ore di riproduzione, mentre per la ricarica finalmente è stata adottata l’interfaccia USB Type-C. Il collegamento avviene, naturalmente, tramite Bluetooth ed è quindi compatibile con qualsiasi dispositivo Android o iOS. Un accessorio estremamente semplice quando utile per godere di tutta la tua musica dove e quando vuoi, con la massima fedeltà e un suono potente.

Grazie allo sconto del 25%, il JBL Go 3 può essere acquistato su Amazon a soli 29,99 euro.