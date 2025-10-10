La tua musica preferita sempre con te con Amazon Music Unlimited: provalo gratis per 1 mese

Amazon Music Unlimited ti aspetta: il servizio di musica in streaming del colosso dell’ecommerce è pronto a metterti a disposizione l’accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani, con suggerimenti personalizzati, un audiolibro tra oltre 350.000 titoli e la qualità dell’audio spaziale in alta definizione. Puoi provarlo senza impegno gratis per un mese.

L‘offerta di 30 giorni non prevede vincolo: una volta attivata avrai un mese per provare tutte le funzionalità della piattaforma e poi decidere se tenerlo. Se non hai la certezza puoi subito cancellare il rinnovo automatico per poi scegliere con calma se sottoscrivere l’abbonamento a 10,99 euro al mese oppure scegliere l’abbonamento familiare che permette di ascoltare contemporaneamente per fino a 6 persone su più dispositivi.

In ogni caso, in 30 giorni avrai tutto il tempo per saggiare le potenzialità della piattaforma: dal catalogo da oltre 100 milioni di brani alla qualità dell’audio spaziale, con migliaia di canzoni in Dolby Atmos e 360 Reality Audio per darti una definizione e una profondità eccezionale, caratteristiche che vengono esaltate dalle tue cuffie o dagli altoparlanti intelligenti Echo con Alexa.

In più, con il valore della musica in HD con una qualità superiore al CD, bitrate oltre 10 volte superiore rispetto ai servizi in streaming con definizione standard e una compressione che preserva i dettagli della registrazione originale.

Infine, avrai anche la possibilità di ascoltare gratis un audiolibro Audible tra oltre 350.000 titoli disponibili. Ti serve altro? Non resta che provarlo: Amazon Music Unlimited è gratis per 30 giorni.