 La tua musica preferita sempre con te con Amazon Music Unlimited: provalo gratis per 1 mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La tua musica preferita sempre con te con Amazon Music Unlimited: provalo gratis per 1 mese

Con Amazon Music Unlimited puoi ascoltare oltre 100 milioni di brani sui tuoi dispositivi e con la qualità dell'audio spaziale.
La tua musica preferita sempre con te con Amazon Music Unlimited: provalo gratis per 1 mese
Musica
Con Amazon Music Unlimited puoi ascoltare oltre 100 milioni di brani sui tuoi dispositivi e con la qualità dell'audio spaziale.

Amazon Music Unlimited ti aspetta: il servizio di musica in streaming del colosso dell’ecommerce è pronto a metterti a disposizione l’accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani, con suggerimenti personalizzati, un audiolibro tra oltre 350.000 titoli e la qualità dell’audio spaziale in alta definizione. Puoi provarlo senza impegno gratis per un mese.

Attiva Amazon Music Unlimited

L‘offerta di 30 giorni non prevede vincolo: una volta attivata avrai un mese per provare tutte le funzionalità della piattaforma e poi decidere se tenerlo. Se non hai la certezza puoi subito cancellare il rinnovo automatico per poi scegliere con calma se sottoscrivere l’abbonamento a 10,99 euro al mese oppure scegliere l’abbonamento familiare che permette di ascoltare contemporaneamente per fino a 6 persone su più dispositivi.

Amazon Music Unlimited gratis

In ogni caso, in 30 giorni avrai tutto il tempo per saggiare le potenzialità della piattaforma: dal catalogo da oltre 100 milioni di brani alla qualità dell’audio spaziale, con migliaia di canzoni in Dolby Atmos e 360 Reality Audio per darti una definizione e una profondità eccezionale, caratteristiche che vengono esaltate dalle tue cuffie o dagli altoparlanti intelligenti Echo con Alexa.

In più, con il valore della musica in HD con una qualità superiore al CD, bitrate oltre 10 volte superiore rispetto ai servizi in streaming con definizione standard e una compressione che preserva i dettagli della registrazione originale.

Attiva Amazon Music Unlimited

Infine, avrai anche la possibilità di ascoltare gratis un audiolibro Audible tra oltre 350.000 titoli disponibili. Ti serve altro? Non resta che provarlo: Amazon Music Unlimited è gratis per 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Senti che suono con Apple Music: provalo gratis per 1 mese

Senti che suono con Apple Music: provalo gratis per 1 mese
Ultime uscite, playlist e podcast: prova Amazon Music gratis per 4 mesi

Ultime uscite, playlist e podcast: prova Amazon Music gratis per 4 mesi
Su Apple Music le ultime uscite e playlist con audio spaziale: è gratis per un mese

Su Apple Music le ultime uscite e playlist con audio spaziale: è gratis per un mese
È la Festa delle offerte Prime: riscatta subito 4 mesi di Amazon Music Unlimited

È la Festa delle offerte Prime: riscatta subito 4 mesi di Amazon Music Unlimited
Senti che suono con Apple Music: provalo gratis per 1 mese

Senti che suono con Apple Music: provalo gratis per 1 mese
Ultime uscite, playlist e podcast: prova Amazon Music gratis per 4 mesi

Ultime uscite, playlist e podcast: prova Amazon Music gratis per 4 mesi
Su Apple Music le ultime uscite e playlist con audio spaziale: è gratis per un mese

Su Apple Music le ultime uscite e playlist con audio spaziale: è gratis per un mese
È la Festa delle offerte Prime: riscatta subito 4 mesi di Amazon Music Unlimited

È la Festa delle offerte Prime: riscatta subito 4 mesi di Amazon Music Unlimited
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
10 ott 2025
Link copiato negli appunti