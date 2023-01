La tua password è al sicuro? Ecco quanto spesso dovresti cambiarla

Ogni quanto va cambiata una password? La prima risposta che può saltare alla mente è: “frequentemente”. Invece – sorprendentemente – cambiare spesso una password pare non sia la soluzione più ideale per proteggere i nostri account.

Un tempo si credeva fosse necessario cambiare la propria password ogni 30, 60 o 90 giorni. In realtà, come sottolinea anche il team di NordPass, questo modus operandi pare abbia generato problematiche non indifferenti nelle aziende che lo impongono. La necessità di memorizzare a cicli regolari nuove credenziali spinge, infatti, gli utenti ad essere meno propensi a creare password lunghe e sicure, a favore di parole semplici da ricordare (e quindi molto più vulnerabili).

Ad esprimersi sull’argomento, negli ultimi anni, è stato anche il National Institute of Standards and Technology (NIST), fornendo alcune linee guida sulla gestione delle password e riconoscendo i problemi associati alla frequente modifica delle password. Il NIST raccomanda di non farlo troppo spesso, utilizzando password semplici da ricordare (a meno che tu stia usando un password manager che ti aiuti a ricordarle) ma che siano al tempo stesso formate da più parole, consigliando inoltre agli utenti a fare affidamento su altre opzioni di sicurezza come l’autenticazione a due fattori.

Quando è necessario cambiare una password?

Ma quindi, qual è il momento ideale per cambiare la propria password? Ovviamente va modificata nel momento in cui il nostro account è stato violato in qualsiasi modo, che sia un data breach o un accesso non autorizzato. Lo stesso discorso vale in caso di malware rilevati sui propri dispositivi di accesso.

In linea di massima, il team di NordPass consiglia di modificare la chiave di accesso ai propri account ogni 12 mesi circa, in modo tale da non rendere necessario l’utilizzo di password deboli e al tempo stesso garantire la sicurezza periodica del proprio account. Un aiuto in più potrebbe arrivare dai password manager, servizi studiati appositamente per creare, gestire e proteggere le password in modo sicuro, su più dispositivi contemporaneamente.

Noi ti consigliamo, appunto, NordPass che tra le sue funzionalità offre anche un comodo generatore di password casuali e complesse: perfetto per mantenere al sicuro i propri account, senza che sia necessario né memorizzare, né annotare altrove quella lunghissima stringa di caratteri alfanumerici. Inoltre, NordPass include due utilissimi strumenti che ti permettono di capire se i tuoi dati sensibili sono stati divulgati o se la tua e-mail è stata violata: parliamo di Data Breach Scanner e Breach Monitoring.

NordPass è disponibile sia in versione gratuita (ma limitata) che in versione Premium con accesso a tutte le funzionalità e vantaggi, tra cui la possibilità di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente.

