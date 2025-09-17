La tua vita ha bisogno di musica: Apple Music te la regala gratis per 1 mese

Pensa a questo momento: ti svegli, prendi in mano lo smartphone e, senza dover cercare nulla, hai già la musica perfetta che ti accompagna. Che tu stia correndo al lavoro, preparando un piatto speciale o semplicemente rilassandoti in casa, Apple Music ha sempre la playlist ideale per te.

E la parte più bella? Puoi provarlo gratis per 30 giorni. Un mese intero di musica senza limiti, senza pubblicità e senza spendere un centesimo.

Apple Music: non solo un’app, ma un compagno musicale

Con Apple Music non hai soltanto un catalogo infinito, hai un vero e proprio sound designer personale che ti conosce e ti sorprende ogni volta:

Playlist sempre nuove e aggiornate : dalle classifiche del momento ai brani indimenticabili che hanno fatto la storia.

Scoperte quotidiane : ogni giorno puoi incontrare artisti emergenti e generi che non avresti mai immaginato di amare.

Musica cucita addosso a te : c’è una playlist pensata per ogni situazione — dal relax serale all’allenamento, fino alle feste improvvisate.

Zero interruzioni pubblicitarie: solo tu e la tua musica.

Hai appena acquistato un iPhone, un iPad o un Mac? Allora la sorpresa è doppia: i tuoi 30 giorni gratuiti di Apple Music partono subito, senza alcuna fatica. È come ricevere un invito esclusivo a un festival senza fine, dove puoi ascoltare qualsiasi canzone, in qualsiasi momento e ovunque tu sia. In pochi clic entrerai in un universo fatto di emozioni, energia e ricordi che si legano a ogni brano. Dopo un mese ti ritroverai a chiederti: “Come ho fatto finora senza Apple Music?” Apple Music non è solo un servizio: è la colonna sonora della tua vita. Provalo ora, goditi 30 giorni gratuiti e lasciati conquistare da un mondo di musica senza confini.