La videosorveglianza tra le tue dita con questa microcamera

Perché preoccuparti ogni volta che esci di casa, quando con pochi euro puoi acquistare una telecamera che lo fa per te? Con la Microcamera Lonuo avrai l’ambiente domestico costantemente sotto controllo e con la massima discrezione grazie al formato estremamente compatto, per soli 25 euro su Amazon.

Micro camera spia Lonuo: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo estremamente piccolo e leggero che potrai posizionare praticamente ovunque, incluse pareti e soffitti. Nella parte anteriore ospita, naturalmente, l’obiettivo capace di catturare immagini in Full HD. Si tratta, però, di un sensore aggiornato LED a infrarossi capace di offrire un’immagine nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non manca la funzione loop che consente di effettuare le riprese 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Questa rende la videocamera estremamente versatile, adatta praticamente a qualsiasi utilizzo. Si tratta di una perfetta alternativa alle tradizionali dashcam da fissare direttamente allo specchietto retrovisore. Chiaramente non manca la connessione Wi-Fi che ti consente di visualizzare le immagini da remoto direttamente dall’applicazione. Basterà connettere la telecamera alla rete di casa attraverso pochi passaggi guidati.

Una delle funzionalità più interessanti, è naturalmente il rilevatore di movimento intelligente. Questo invierà una notifica sul cellulare ed una mail per avvisarti in caso di anomalie nell’ambiente. Allo stesso tempo inizierà automaticamente la registrazione, così da avere le immagini di qualsiasi movimento sospetto. Per il salvataggio delle immagini, è presente un pratico slot per microSD. Per l’alimentazione, naturalmente è necessario collegare la micro-camera alla presa di corrente per la registrazione continua. Tuttavia, non manca una batteria integrata ricaricabile che consente tra i 60 e gli 80 minuti di autonomia, così da poterla utilizzare in qualsiasi circostanza. Una soluzione semplice, accessibile e, soprattutto, estremamente flessibile.

Puoi acquistare la telecamera spia su Amazon a soli 25 euro con spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.