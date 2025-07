La VPN che blocca le minacce prima che ti colpiscano è in offerta con l’81% di sconto

2 anni di abbonamento con due mesi gratis e soli 1,99€ al mese: questa l’offerta shock di Private Internet Access, il servizio che oltre alla VPN integra un antivirus che interviene con scansioni in tempo reale per informarti di eventuali minacce. Attiva ora Private Internet Access, prima che termini l’offerta.

Protezione top a prezzo ridotto

La protezione messa a disposizione da Private Internet Access è disponibile su tutti i dispositivi. Che tu abbia un sistema operativo Windows, MacOS, Linux o Android e utilizzi Chrome, Opera o Firefox come browser avrai a disposizione un’applicazione dedicata per sfruttare al meglio le funzionalità di Private Internet Access. In questo modo potrai contare su una configurazione semplice e veloce e che si adatti perfettamente alla piattaforma che stai utilizzando.

Attivando la VPN hai accesso, grazie ai server distribuiti in 91 Paesi, a tutti i contenuti in streaming e ai siti web internazionali, così da superare ogni tipo di restrizione o limitazione. Durante la navigazione avrai anche integrato il blocco degli annunci, dei tracker e dei siti web potenzialmente dannosi, per ridurre al minimo i rischi e restituirti un’esperienza di navigazione ancora più veloce. Inoltre Private Internet Access assicura una rigorosa politica “no-log” per cui nessuno dei tuoi dati verrà mai archiviato dalla piattaforma.

Ma il valore reale emerge quando consideri cosa ottieni. Altri provider VPN economici offrono server limitati, velocità ridotte, e supporto clienti inesistente. PIA ti dà accesso a una rete globale di server premium, velocità illimitate, supporto per 10 dispositivi simultanei, e assistenza 24/7. Stai ottenendo un servizio premium a prezzo davvero ridotto.

Approfitta di quest’offerta e per 26 mesi (due anni di abbonamento e due mesi completamente gratuiti) hai un servizio completo ed efficiente per navigare online in totale sicurezza. Attiva ora Private Internet Access a soli 1,99€ al mese con l’81% di sconto.