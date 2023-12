La VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo costa appena 1,54€ al mese

Avere con sé un servizio come la VPN consente di vivere l’esperienza online di tutti i giorni con più tranquillità. Spesso e volentieri però i prezzi degli abbonamenti mensili o annuali frenano nove persone su dieci, attente anche al loro budget di spesa mensile. La soluzione? Scegliere la VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo, quel servizio cioè che a fronte di una spesa irrisoria permette di sfruttare tutti i vantaggi della connessione virtuale privata.

Oggi la VPN di riferimento per rapporto qualità-prezzo è Atlas VPN, anche grazie alla nuova offerta di Natale: 86% di sconto sul piano di due anni, con prezzi a partire da 1,54€ al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono 6 mesi extra in regalo.

Due anni di Atlas VPN a soli 1,54€ al mese (+ 6 mesi aggiuntivi gratis)

Con Atlas VPN è possibile ottenere una VPN premium al prezzo di un caffè al mese. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano i server ottimizzati per il gaming e lo streaming, l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi e funzionalità avanzate per la sicurezza tra cui i server MultiHop e il protocollo WireGuard.

Una delle prime certezze è l’utilizzo di server ottimizzati dallo staff che sta dietro all’infrastruttura di Atlas, ottimizzazione pensata appositamente per gli appassionati di gaming e tutte le persone che amano vedere serie TV, film ed eventi sportivi in diretta. Tutto questo con l’opportunità di installare l’app su qualunque dispositivo e su un numero illimitato.

Tra le funzionalità per la sicurezza si seganala la presenza dei server MultiHop, altrimenti noti come Doppia VPN. Siamo di fronte a una tecnologia che consente di connettersi alla rete tramite due server VPN, andando così ad aggiungere un ulteriore livello di sicurezza e migliorare la propria velocità di connessione.

Il piano di due anni di Atlas VPN è in offerta a soli 1,54€ al mese, con in più 6 mesi aggiuntivi in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.