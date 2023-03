La VPN di CyberGhost torna in offerta a 2,19€ al mese

Sei in cerca di una nuova rete VPN? CyberGhost ha l’offerta giusta per te. Fino alla mezzanotte di oggi puoi attivare il piano di due anni scontato dell’82%, per una spesa di appena 2,19 euro al mese. E in più hai in regalo due mesi di navigazione in totale anonimato.

Nuova VPN? CyberGhost mette tutti d’accordo a questo prezzo

Perché preferire il servizio VPN di CyberGhost agli altri? Oltre al prezzo stracciato garantito dalla promozione valida fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 8 marzo, CyberGhost mette sul piatto tante caratteristiche interessanti che rendono la sua rete una delle più complete e sicure. Anzitutto puoi usarla con qualunque dispositivo, dai PC Windows ai Mac, passando per Android e iOS, Smart TV, Android TV, FireTV, Apple TV, console per videogiochi e Linux. Un altro punto di forza riguarda l’ottimizzazione dei server appositamente per lo streaming, elemento questo che pone CyberGhost un gradino sopra le altre per la visione di un evento in diretta, come può essere una partita di calcio o un Gran Premio di Formula 1. Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la ferrea politica No Log, grazie alla quale i dati degli utenti non vengono in alcun modo conservati dall’azienda.

A tutto questo si aggiungono poi i 45 giorni di tempo che l’azienda concede agli utenti per richiedere il rimborso integrale, ben due settimane in più rispetto agli altri principali competitor.

Con CyberGhost ottieni una VPN affidabile, sicura e veloce, dall’eccezionale rapporto qualità-prezzo. Non lasciarti sfuggire l’occasione di attivare l’offerta di oggi, grazie alla quale paghi soli 2,19 euro al mese per 24 mesi il piano biennale, con altri due mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.