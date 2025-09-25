La VPN più veloce ora costa meno: -73% con l'offerta di oggi

ExpressVPN è un vero e proprio punto di riferimento del mercato per chi ha bisogno di una VPN illimitata in grado di garantire una connessione sicura e senza blocchi e limitazioni geografiche. Si tratta, infatti, della VPN migliore su cui puntare quando si naviga dall’estero e si ha bisogno di “geolocalizzare” la propria posizione in Italia.

Sfruttando la promo in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo di 3,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione garantisce uno sconto del 73% sul costo della VPN più veloce sul mercato. L’offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN ed è valida solo per un breve periodo.

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile sfruttare una connessione protetta dalla crittografia. In questo modo, anche un accesso a Internet da una rete non sicura diventa privato, anche grazie alla politica “zero log” applicata dal servizio. La VPN, inoltre, mette a disposizione un network di migliaia di server. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici e censure durante la navigazione.

Il servizio, inoltre, è utilizzabile da 8 dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda. La connessione avviene in modo sempre veloce, grazie al protocollo proprietario LightWay, studiato per garantire un accesso a Internet ad alta velocità. In aggiunta, durante l’uso della rete, è possibile sfruttare il sistema di protezione contro i rischi pericolosi e il blocco degli annunci.

Grazie alla promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile in offerta con un prezzo ridotto fino a 3,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.