La VPN più veloce ora costa meno: -73% con l'offerta di oggi

ExpressVPN, una delle migliori opzioni per chi cerca la VPN più veloce, è in offerta con un prezzo scontato e 4 mesi gratis aggiuntivi.
ExpressVPN è un vero e proprio punto di riferimento del mercato per chi ha bisogno di una VPN illimitata in grado di garantire una connessione sicura e senza blocchi e limitazioni geografiche. Si tratta, infatti, della VPN migliore su cui puntare quando si naviga dall’estero e si ha bisogno di “geolocalizzare” la propria posizione in Italia.

Sfruttando la promo in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo di 3,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione garantisce uno sconto del 73% sul costo della VPN più veloce sul mercato. L’offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN ed è valida solo per un breve periodo.

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile sfruttare una connessione protetta dalla crittografia. In questo modo, anche un accesso a Internet da una rete non sicura diventa privato, anche grazie alla politica “zero log” applicata dal servizio. La VPN, inoltre, mette a disposizione un network di migliaia di server. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici e censure durante la navigazione.

Il servizio, inoltre, è utilizzabile da 8 dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda. La connessione avviene in modo sempre veloce, grazie al protocollo proprietario LightWay, studiato per garantire un accesso a Internet ad alta velocità. In aggiunta, durante l’uso della rete, è possibile sfruttare il sistema di protezione contro i rischi pericolosi e il blocco degli annunci.

Grazie alla promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile in offerta con un prezzo ridotto fino a 3,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Pubblicato il 25 set 2025

25 set 2025
