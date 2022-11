LaCie Rugged Mini: 2 TB e niente paura, lo sconto

Progettato per resistere a cadute accidentali, urti e contatto con l’acqua, il disco fisso esterno de 2 TB della gamma LaCie Rugged Mini oggi è protagonista di un forte sconto su Amazon in occasione del Black Friday. L’unità è pienamente compatibile con tutti i dispositivi, inclusi computer Windows e macOS

Black Friday: super sconto su LaCie Rugged Mini da 2 TB

La connessione avviene via cavo con tecnologia USB 3.0 per il trasferimento rapido dei dati. Non necessita di alimentazione esterna. Le dimensioni sono compatte: 86x135x19 millimetri e 260 grammi di peso, così da poter facilmente essere trasportato ovunque, anche nella borsa, nello zaino o nella custodia del laptop. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il disco fisso esterno resistente da 2 TB della linea LaCie Rugged Mini al prezzo finale di soli 99,99 euro invece di 139,99 euro come da listino, con uno sconto di ben 40 euro grazie al Black Friday.

Il prodotto ha disponibilità immediata e spedizione gratuita: effettuando subito l’acquisto sarà consegnato a casa in un paio di giorni al massimo.

