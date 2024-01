L'Action Camera che registra a 360° è in SCONTO del 30%!

La Insta360 ONE X2 rappresenta una versatile videocamera 2 in 1, in grado di catturare sia video a 360° che riprese grandangolari. Con la modalità 360°, registra tutto l’ambiente circostante, mentre con la modalità Steady-Cam, focalizza l’attenzione su un soggetto specifico o su una scena. La capacità di registrare video a 360° in Super 5,7K con risoluzione 5760 x 2880 e frame rate fino a 30 fps rende la Insta360 ONE X2 in grado di catturare immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di illuminazione sfavorevoli.

La tecnologia di stabilizzazione FlowState, un brevetto di Insta360, assicura riprese fluide e stabili anche durante i movimenti. Grazie a un sofisticato algoritmo che combina la stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) con la stabilizzazione meccanica dell’immagine (IS), si ottengono risultati di alta qualità. Non manca l’innovativo selfie stick invisibile che consente di scattare selfie o registrare dall’alto senza che il bastone sia visibile nell’immagine, grazie a un algoritmo di rimozione in tempo reale.

Resistente all’acqua fino a 10 metri con certificazione IPX8, questa particolare action cam può essere utilizzata in condizioni di pioggia, neve o addirittura sott’acqua, garantendo una versatilità d’uso in diversi contesti.