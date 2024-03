L'Action Camera che registra a 360° è SCONTATA di -57€!

Se vuoi fare delle riprese mozzafiato, non c’è nulla di meglio che Insta360 GO 3. Questa action camera è davvero particolare perché è in grado di registrare video a 360°! Il suo prezzo iniziale di 455,99€ scende a picco, raggiungendo i 399,00€ grazie alle “Offerte di Primavera” di Amazon.

Tutte le caratteristiche di Insta360 GO 3

Goditi la libertà di registrare video POV a mani libere in qualità 2,7K, perfetti per una vasta gamma di attività, dall’arrampicata in montagna al gioco con gli animali domestici. Grazie al suo design magnetico e alla gamma di accessori disponibili, Insta360 GO 3 offre un’infinità di opzioni di ripresa.

L’Action Pod, con una batteria che dura fino a 170 minuti, touch screen, controllo remoto e anteprima live, è un vero e proprio centro di produzione in miniatura. La perfetta sincronizzazione con la fotocamera garantisce riprese fluide e impeccabili, sempre pronte a catturare il momento perfetto.

Grazie alla tecnologia di stabilizzazione FlowState di Insta360 e alla possibilità di riprendere a 360°, i tuoi video saranno sempre fluidi e stabili, senza vibrazioni indesiderate e con un’incredibile chiarezza visiva. Con una resistenza all’acqua fino a 5 metri, la action camera è pronta per affrontare qualsiasi condizione atmosferica, mentre l’Action Pod è resistente alla pioggia e agli spruzzi, garantendoti la libertà di catturare ogni avventura, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

L’editing diventa, poi, un gioco da ragazzi grazie all’intelligenza artificiale di Insta360. Non ti basterà far altro che scegliere le tue clip preferite e lascia che l’app GO 3 crei automaticamente un video montato, completo di musica e transizioni fluide.

Non perdere l’opportunità di far tua la Insta360 GO 3 per soli 399,00€ al posto dei classici 455,99€!