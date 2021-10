L'affare del giorno: WD_Black SN750 NVMe 500GB con Battlefield 2042 completo

In questa giornata di offerte ti riportiamo una seconda promozione su un SSD NVMe che rappresenta una vera e propria bomba per qualsiasi videogiocatore. Stiamo parlando del WD_Black SN750 Battlefield 2042 Edition 500GB che al prezzo di oggi su Amazon rappresenta quasi un regalo. Con tale premessa, e trattandosi di un’edizione limitata, non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

SSD NVMe WD_Black SN750 Battlefield 2042 Edition: caratteristiche tecniche

Si tratta dell’unità top di gamma di Western Digital nel formato M.2 2280. Sfrutta l’interfaccia PCIe 4.0 che garantisce prestazioni fino a 3600MB/s in lettura. L’unità è retrocompatibile con l’interfaccia PCIe 3.0, ma con gli inevitabili limiti di velocità stabiliti dal protocollo. Molto interessante l’applicazione WD_Black Dashboard che consente di monitorare lo stato dell’unità ed ottimizzarne l’utilizzo appositamente per i videogiochi. Non manca la DRAM cache che consente di ottenere prestazioni coerenti a prescindere dal carico di lavoro e dallo spazio già occupato. Si tratta di un disco rivolto soprattutto ai videogiocatori che desiderano le massime prestazioni possibili. Tuttavia, si tratta di una periferica perfetta anche per i professionisti, da associare ad un laptop o un Mini PC per espandere l’archiviazione senza rinunciare nel modo più assoluto alle performance.

Ciò che però caratterizza questa offerta, è il secondo prodotto incluso nel bundle. All’interno della confezione, infatti, è presente un codice per riscattare l’edizione completa di Battlefield 2042. Si tratta dell’ultimo e più ambizioso capitolo della saga di sparatutto. Il codice andrà riscattato su Origin e renderà il gioco accessibile direttamente il giorno del lancio. Con un valore di 59,99 euro per il solo gioco, il disco di Western Digital rappresenta senza dubbio un affare da cogliere al volo.

Con un prezzo su Amazon di 101,99 euro, considerando il gioco, il WD_Black SN750 Battlefield 2042 Edition ti costa solo 42 euro, un prezzo semplicemente incredibile per un’unità NVMe da 500GB. Probabilmente l’affare del giorno.