Lampadina LED SMART con multicolor a soli 10€, su Amazon lo sconto

Una lampadina LED Smart da mettere ovunque in casa per rendere l’illuminazione intelligente. Un passo in avanti che costa poco ma ti offre dei risultati istantanei. Non ne fare a meno perché è firmata TP Link, ha un attacco E27 e funziona con Google e Amazon Alexa.

Se vuoi approfittare dello sconto collegati ora in pagina dove ti aspetta un ribasso del 33%. Completa l’acquisto con appena 9,99€ e prendine quante ne vuoi.

Le spedizioni non sono un problema ma anzi, con i servizi Prime attivi sul tuo account sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Lampadina LED Smart da usare ovunque: la luce diventa smart

Sia che tu voglia rendere la tua casa intelligente che avere un’illuminazione più semplice da usare, questa lampadina LED Smart di TP Link è quella che fa al caso tuo. Con attacco E27 puoi montarla su lampadari e lampade da tavolo visto che è lo standard più comune.

Una volta che la avviti, scarica l’app sul tuo smartphone e connettila eventualmente ad Amazon Alexa o Google Assistant se hai uno dei due in casa.

Trattandosi di un prodotto LED consuma poco illuminando comunque tanto. Puoi optare per una tonalità di bianco a scelta oppure rendere l’ambiente più creativo con uno dei 16 milioni di colori disponibili. Naturalmente la lampadina è anche dimmerabile.

Sfruttala a tutto tondo sfruttando le opzioni di programmazione e crea routine per trovare la luce accesa quando torni a casa, spegnerla prima di andare a letto e farla diventare reattiva con un solo comando vocale.

Collegati subito su Amazon dove puoi acquistare la tua lampadina LED Smart ad appena 9,99€ con sconto del 33% ora in corso: aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.